Спарсить данные оборудования с epool . ru (не все, а только выбранные категории — около 20-30 категорий).



Требования к парсингу:

Необходимы все данные из блока описания.

Информация должна быть разделена на столбцы (по характеристикам).



Дополнительно:

В качестве примера информации использовать данные на скриншоте.

Желательно сначала протестировать парсинг на одной категории, чтобы определить рабочую версию скрипта.

У разных категорий могут сильно различаться характеристики, поэтому, вероятно, потребуется отдельный Excel-файл для каждой категории.