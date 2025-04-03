Пропарсить сайт с оборудованием, создать БД в эксель

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  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок56 просмотров

Спарсить данные оборудования с epool . ru (не все, а только выбранные категории — около 20-30 категорий).

Требования к парсингу:

Необходимы все данные из блока описания.

Информация должна быть разделена на столбцы (по характеристикам).

Дополнительно:

В качестве примера информации использовать данные на скриншоте.

Желательно сначала протестировать парсинг на одной категории, чтобы определить рабочую версию скрипта.

У разных категорий могут сильно различаться характеристики, поэтому, вероятно, потребуется отдельный Excel-файл для каждой категории.

Парсинг данныхСоздание парсеров
месяц назад
Itsboris
Борис 
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15 дней назад
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Выбранный исполнитель

hiberok
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Коммуникация и профессионализм на высшем уровне!
Все в полном порядке. Рекомендую!

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