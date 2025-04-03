Необходимо разработать шаблоны для ZenPoster на языке C#. Ожидается создание прикладного ПО, которое обеспечит автоматизацию процессов. Укажите опыт работы с C# и разработкой аналогичных решений.
Пропарсить сайт с оборудованием, создать БД в эксель
Спарсить данные оборудования с epool . ru (не все, а только выбранные категории — около 20-30 категорий).
Требования к парсингу:
Необходимы все данные из блока описания.
Информация должна быть разделена на столбцы (по характеристикам).
Дополнительно:
В качестве примера информации использовать данные на скриншоте.
Желательно сначала протестировать парсинг на одной категории, чтобы определить рабочую версию скрипта.
У разных категорий могут сильно различаться характеристики, поэтому, вероятно, потребуется отдельный Excel-файл для каждой категории.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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