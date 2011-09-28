Прописать простой советник для Мета Трейдера

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Добрый день

Имею код в метастоке. Нужно прописать все для МетаТрейдера тоесть в MQL4. Автоматическая торговля не нужна, просто експерт должен подавать сигналы.

Значения красным цветом должны свободно менятся, сделать такую возможность в настройках

Жду предложений , писать сюда

Т3 в файле

14 лет назад
QuantumFX
Эрик 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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