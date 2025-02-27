Прошивка для микроконтроллеров nRF52810

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Закрыт1 заявка210 просмотров

Необходимо написать прошивку для микроконтроллера nRF52810 для работы с BLE и оптимизации энергопотребления.

Отвечайте, пожалуйста, только если у вас есть реальный опыт работы с микроконтроллерами этой линейки.

Разработка программ
2 месяца назад
apaex
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Матвей
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад