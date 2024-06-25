Требуется специалист для создания инсталляторов для игр. Установщик должен содержать описание, возможность выбора папки для распаковки, автоустановку стороннего ПО и завершение установки. Уделите внимание каждому этапу для обеспечения удобства пользователей.
Провести донастройку CI/CD и организовать фича-стенды
Ищем DevOps-специалиста:
— совершенствование CI/CD
— упрощения доставки
— настройка Nginx
— управления Docker и настройки функциональных сред для проекта Nuxt 3 + Rails
Заявки фрилансеров
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