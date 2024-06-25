Провести донастройку CI/CD и организовать фича-стенды

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Открыт2 заявки7 просмотров

Ищем DevOps-специалиста: 

— совершенствование CI/CD

— упрощения доставки

— настройка Nginx

— управления Docker и настройки функциональных сред для проекта Nuxt 3 + Rails

DockerNginxNuxtНастройка серверовRuby on Rails
19 часов назад
Артем
19 часов в сервисе
Был
19 часов назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
25 минут назад
25 минут назад
Иван
 
31 год
2 дня в сервисе
Был
13 минут назад
19 часов назад