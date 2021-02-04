PYTHON Помощь в создание рпг бота в вк.

Нужен человек который поможет написать данного бота в вк в python.

Я сказал subline text, python. Научился делать бота который отвечал бы на сообщения и все.

Я хочу написать бота который поэтапно бы открывал функционал по достижению какой-то цели.

На данный момент нужно:

База данных, кнопки, функция работы ( нажимаешь на кнопку через 30 секунд дается награда )