QT 6.8.1 C++ Доработать код

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки354 просмотра

Есть проект на QT 6.8.1 C++ необходимо доработать код что бы работала функция

C++Доработка сайтов
4 месяца назад
NemoiKiller
Миллер 
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Был
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4 месяца назад

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