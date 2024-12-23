Требуется разработать программу, которая будет вести автономное общение на форумах, таких как XenForo. Программа должна отвечать на сообщения от имени аккаунтов с уникальной личностью и стилем общения. Обеспечьте активность и взаимодействие пользователей. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
QT 6.8.1 C++ Доработать код
Есть проект на QT 6.8.1 C++ необходимо доработать код что бы работала функция
Заявки фрилансеров
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