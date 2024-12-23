Требуется разработать программу, которая будет вести автономное общение на форумах, таких как XenForo. Программа должна отвечать на сообщения от имени аккаунтов с уникальной личностью и стилем общения. Обеспечьте активность и взаимодействие пользователей. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.