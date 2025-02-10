Расширение для браузера для автоматизации действий

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок155 просмотров

Для заполнения табелей на сайте необходимо разработать расширение (addon, plugin) чтобы автоматизировать рутинную операцию.

Если у вас есть опыт подобной работы с браузерами - напишите мне, обсудим детали в личке, покажу сайт, с которым нужно будет работать.

Автоматизация процессовРазработка плагинов
3 месяца назад
kharikein
Азат 
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Заявки фрилансеров

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