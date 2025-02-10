Для заполнения табелей на сайте необходимо разработать расширение (addon, plugin) чтобы автоматизировать рутинную операцию.

Если у вас есть опыт подобной работы с браузерами - напишите мне, обсудим детали в личке, покажу сайт, с которым нужно будет работать.