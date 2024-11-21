Требуются два скрипта на Python для пересылки сообщений из Discord в Telegram и из Telegram в Telegram. Скрипты должны поддерживать пересылку медиафайлов, возможность выбора комнат в Discord и функцию платной подписки для Telegram бота. Задержка на текстовые сообщения не более 0.2-0.3 секунд.
Расширение для гугл хром
Нужно расширение для браузера гугл хром, позволяющие эмулировать мобильный телефон, что бы обеспечить запуск telegram mini app через web версию телеграмма.
Заявки фрилансеров
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