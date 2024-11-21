Расширение для гугл хром

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки176 просмотров

Нужно расширение для браузера гугл хром, позволяющие эмулировать мобильный телефон, что бы обеспечить запуск telegram mini app через web версию телеграмма.

5 месяцев назад
guest_1732186968989
5 месяцев в сервисе
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Заявки фрилансеров

Данило
 
31 год
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Денис
 
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