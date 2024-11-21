Необходима разработка плагина для системы iiko на C#. Гость выбирает ресторан и скидку, после чего генерируется QR-код. Кассир сканирует QR-код, происходит валидация, после чего осуществляется запрос к API для определения скидки и её применения к заказу. В проект входит настройка авторизационного токена и ID ресторана для API. Будет предоставлена документация по API.