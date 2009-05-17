Разбивка файлов + создание архивов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен30 заявок555 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть 100 000 файлов.

Требуется эти 100 000 файлов разбить на пачки по несколько штук с учётом того, что каждая пачка должна иметь размер не более хх mb. Далее архивируем эти пачки в zip архивы.

Количество мб должно задаваться в настройках.

16 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Late_Developer
Vasso Idler 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Уже второй раз за 2 недели работаю с этим фрилансером и он в очередной раз показывает себя профессионалом. Написал программу ещё красивее, чем я себе её представлял. Думаю ещё не один раз будем работать. Рекомендую.
Не заказчик, а золото для исполнителя ;) Четкое и понятное ТЗ, никаких проблем на этапе разработки проекта, оплата без заморочек и проволочек. Советую всем и каждому.

Заявки фрилансеров

Late_Developer
Vasso Idler 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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