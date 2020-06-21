Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом). Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную ...
Разобрать изнутри работу приложения и извлечь данные
Есть приложение для смартфона MTS Connect (софтфон). Нужно посмотреть изнутри принцип работы и "вытащить" из него параметры учетной записи SIP для использования этой же SIP-линии через другой софтфон (например, Zoiper итп)
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