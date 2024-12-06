Разработать интерактивную программу с использованием Windows Forms. Все задания требуют разработать поддержку игры человек – человек (разработка алгоритмов для игры человек – компьютер не требуется). Общие требования к программам:

• на экране должны отображаться сведения о том, чей сейчас ход;

• любые действия пользователя должны вызывать разумный отклик программы (например, при попытке выбрать мышью невыбираемый объект на экране можно выдать звуковой сигнал);

• программа не должна допускать ходы, не соответствующие правилам игры;

• программа должна отслеживать основные события в игре (как минимум выигрыш и проигрыш);

• программа не должна использовать никакие сторонние библиотеки, не входящие в состав стандартной установки Windows (например, OpenGL32.dll использовать можно, а библиотеку GLAUX или QT нельзя).