Разработать игру с использованием Windows Forms

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки341 просмотр

Разработать интерактивную программу с использованием Windows Forms. Все задания требуют разработать поддержку игры человек – человек (разработка алгоритмов для игры человек – компьютер не требуется). Общие требования к программам:

• на экране должны отображаться сведения о том, чей сейчас ход;

• любые действия пользователя должны вызывать разумный отклик программы (например, при попытке выбрать мышью невыбираемый объект на экране можно выдать звуковой сигнал);

• программа не должна допускать ходы, не соответствующие правилам игры;

• программа должна отслеживать основные события в игре (как минимум выигрыш и проигрыш);

• программа не должна использовать никакие сторонние библиотеки, не входящие в состав стандартной установки Windows (например, OpenGL32.dll использовать можно, а библиотеку GLAUX или QT нельзя).

Разработка игр
5 месяцев назад
guest_1734173351666
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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