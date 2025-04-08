Создайте скетч для счётчика оборотов с использованием моторчика от CD и дисплея TM1637. Необходимо обеспечить подсчет оборотов в обе стороны, переход от 9999 на 0000 и наоборот. Также требуется реализовать кнопку сброса на 0000. Подключение моторчика к пинам A1 и A0.
Разработать интерактивную звездную карту на основе готовой библиотеки
ИДЕЯ:
На главной странице сайта размещаем карту звездного неба — это Вселенная продукта. - Здесь нужно подобрать готовую библиотеку звездного неба.
В центре карты — звезда с именем “1-2-3” в честь продукта “1-2-3”. Она светит ярче всех, как полярная звезда.
Вокруг нее множество других пока что безымянных звезд.
А также чистое небесное пространство, которое ждет, когда его “заселят” уникальные созвездия аудитории продукта.
РЕАЛИЗАЦИЯ: МЕХАНИКА
Итак, механика участия. Пользователю необходимо:
Перейти на сайт проекта;
Заполнить короткую форму: указать свое имя, выбрать свой знак зодиака, род деятельности, черты характера и черты внешности;
Придумать имя для своего созвездия.
По истечении пары минут система отправит пользователю изображение его персонального созвездия с уникальной формой, созданной на основе его ответов, и оригинальным именем, которое указал автор. Созвездие сохраняется на звездной карте.
Суть задачи:
Должна быть звездная карта, которая должна работать по принципу карты(например яндекс карта). Т.е. должен быть зум и с использованием зума у нас показываются созвездия. Созвездия со временем пополняются, на самом старте у нас 0 созвездий. Эта карта должна работать на лендинге (десктоп и мобильная версии). Соответственно, нужно подобрать готовую библиотеку звездной карты, которая могла бы хранить созвездия.
Писать только с конкретными предложениями с готовыми библиотеками и как они будут использоваться. Разработка снуля звездной карты не подойдте. Возможны варианты как 3d так и 2d, главное чтобы хранились созвездия и был возможен зум
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