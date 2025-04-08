Разработать интерактивную звездную карту на основе готовой библиотеки

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ИДЕЯ:
На главной странице сайта размещаем карту звездного неба — это Вселенная продукта. - Здесь нужно подобрать готовую библиотеку звездного неба.

В центре карты — звезда с именем “1-2-3” в честь продукта “1-2-3”. Она светит ярче всех, как полярная звезда.

Вокруг нее множество других пока что безымянных звезд.

А также чистое небесное пространство, которое ждет, когда его “заселят” уникальные созвездия аудитории продукта.

РЕАЛИЗАЦИЯ: МЕХАНИКА

Итак, механика участия. Пользователю необходимо:

  1. Перейти на сайт проекта;

  2. Заполнить короткую форму: указать свое имя, выбрать свой знак зодиака, род деятельности, черты характера и черты внешности;

  3. Придумать имя для своего созвездия.

По истечении пары минут система отправит пользователю изображение его персонального созвездия с уникальной формой, созданной на основе его ответов, и оригинальным именем, которое указал автор. Созвездие сохраняется на звездной карте.

Суть задачи:
Должна быть звездная карта, которая должна работать по принципу карты(например яндекс карта). Т.е. должен быть зум и с использованием зума у нас показываются созвездия. Созвездия со временем пополняются, на самом старте у нас 0 созвездий. Эта карта должна работать на лендинге (десктоп и мобильная версии). Соответственно, нужно подобрать готовую библиотеку звездной карты, которая могла бы хранить созвездия.

Писать только с конкретными предложениями с готовыми библиотеками и как они будут использоваться. Разработка снуля звездной карты не подойдте. Возможны варианты как 3d так и 2d, главное чтобы хранились созвездия и был возможен зум

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