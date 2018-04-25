Разработать клиентское приложение аналог faceit.com

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок494 просмотра
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Разработать клиентское приложение аналог faceit.com

Требования:

Разработка данного приложения в Visual Studio. 

GUI точно такое же если нужно предоставим дизайн в фотошопе. 

Вся работа я так понимаю будет связана с базой данных MySQL так как от туда буду браться все данные. 

Жду адекватные цены, и сроки. 

5 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
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