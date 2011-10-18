Разработать плагин для Mozilla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки152 просмотра

Добрый день!

Необходимо разработать плагин, который бы обращался к JSON API на сервере и принимал оттуда некоторые данные.

Затем, когда данные получены, плагин бы выводил под адресной строкой.

Данные должны кешироваться на 30 секунд, далее новое обращение.

Дизайн для плагина не нужен, нужно просто сделать 3 текстовых кнопки:

1) Кнопка 1 (1)

2) Кнопка 2 (1)

3) Кнопка 3 (1)

где (1) - это цифры, которые должны браться из json api.

Работа очень простая для тех, кто сталкивался с разработкой подобных вещей. Код должен быть понятным, т.к. на основе данного тулбара будут делаться другие.

Конкретную информацию по API дам выбранному исполнителю.

14 лет назад
asderty
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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