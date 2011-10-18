Необходима программа-калькулятор с красивым дизайном и интуитивно понятным интерфейсом, обладающая функциями: - ввод параметров и графическое построение по ним коробки СРУБА (бревенчатого здания прямоугольной формы с дополнительными стенами-перегородками; может быть двух видов рубки: "в ...
Разработать плагин для Mozilla
Добрый день!
Необходимо разработать плагин, который бы обращался к JSON API на сервере и принимал оттуда некоторые данные.
Затем, когда данные получены, плагин бы выводил под адресной строкой.
Данные должны кешироваться на 30 секунд, далее новое обращение.
Дизайн для плагина не нужен, нужно просто сделать 3 текстовых кнопки:
1) Кнопка 1 (1)
2) Кнопка 2 (1)
3) Кнопка 3 (1)
где (1) - это цифры, которые должны браться из json api.
Работа очень простая для тех, кто сталкивался с разработкой подобных вещей. Код должен быть понятным, т.к. на основе данного тулбара будут делаться другие.
Конкретную информацию по API дам выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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