Разработать ПО для сбора данных на Youtube / Twitch / Kick

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка225 просмотров

ПО должно по расписанию:

  • посещать каналы на Youtube / Twitch / Kick

  • искать на них информацию

  • сохранять ее в текстовый файл

  • искать новые каналы по запросам

Необходимо развернуть проект на VDS / VPS сервере заказчика.

Требования:

  • Поддержка многопоточности и многопроцессорности с возможностью проходить около 10 000 каналов ежедневно

  • Язык - Python (использование уже готовых библиотек и фреймворков)

  • Использование прокси IPv6

  • Подготовка документации по настройке проекта силами заказчика

  • Без использования баз данных, вся информация должна сохраняться в текстовые файлы

  • Админка не нужна, все управление должно осуществляться через файлы с настройками и вводными данным.

Подробное ТЗ предоставлю после вводного созвона и предварительной оценки.

PythonПарсинг данных
5 месяцев назад
spartanez1
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Сергій
 
25 лет
год в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
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Прикладное ПО

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