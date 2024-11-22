Необхідно запрограмувати режими роботи електромотора в побутовому пристрої, використовуючи мікроконтролер PIC16F690. Робота виконується в середовищі MPLAB на основі наданого технічного завдання та електричної принципової схеми. Проект має бути готовий для симуляції в Protheus. Задача розрахована на 1-2 дні.
Разработать ПО для сбора данных на Youtube / Twitch / Kick
ПО должно по расписанию:
посещать каналы на Youtube / Twitch / Kick
искать на них информацию
сохранять ее в текстовый файл
искать новые каналы по запросам
Необходимо развернуть проект на VDS / VPS сервере заказчика.
Требования:
Поддержка многопоточности и многопроцессорности с возможностью проходить около 10 000 каналов ежедневно
Язык - Python (использование уже готовых библиотек и фреймворков)
Использование прокси IPv6
Подготовка документации по настройке проекта силами заказчика
Без использования баз данных, вся информация должна сохраняться в текстовые файлы
Админка не нужна, все управление должно осуществляться через файлы с настройками и вводными данным.
Подробное ТЗ предоставлю после вводного созвона и предварительной оценки.
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