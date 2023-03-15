Необходимо разработать конструктор для создания воркаут комплексов. Он должен позволять пользователям выбирать материалы несущих стоек и турников, с возможностью изменения высоты и цвета элементов. Конструктор будет внедрён на несколько сайтов. Основные материалы включают дерево, черную и нержавеющую сталь с различными опциями по сечению и толщине.
Разработать проект в Simintech для дипломной работы
Необходимо создать проект на базе дипломной работы в программе Simintech.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокОткрыт2 дня назад
Разработать систему автоматизации игрушечной трассы для шариков с использованием Arduino и Node.js. Проект включает управление шаговыми и обычными двигателями, установку датчиков, передачу данных через интернет и закупку оборудования. Необходима документация по подключению и запуску системы.Открыт2 дня назад
Шукається фахівець для консультацій з Cube IDE та MC Workbench. Необхідно допомогти зрозуміти основи роботи з цими середовищами. Зв'язок через Zoom, оплата погодинно. Важливо надати інформацію про попередні проекти з STM32 та зазначити бажану ставку.Прикладное ПОнет заявокОткрыт2 дня назад
Требуется помощь в интеграции WalletConnect на существующем сайте с использованием сети Tron. Задача включает настройку подключения и функционал для пересылки средств на другой кошелек после успешного подключения. Опыт работы с криптовалютами и соответствующими API приветствуется.Прикладное ПО1 исполнительЗавершендень назад
Необходимо реализовать подключение WalletConnect к уже существующему сайту с версткой. Задача включает интеграцию через сеть Tron и настройку функции пересылки средств на другой кошелек после успешного подключения.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 дня назад
- $250
Требуется перевод файла в системе qnx с английского на русский язык. Необходим качественный и точный перевод, чтобы сохранить смысл и контекст оригинала.Прикладное ПО8 заявокОткрыт3 дня назад
Необходима разработка программы в LabView, основываясь на приложенном фото. Все детали и вопросы будут обсуждены для достижения правильного результата.Открыт3 дня назад
Необхідно створити базову версію звукового симулятора електромотоцикла, що генерує звук мотора. Використання Raspberry або аналогічних систем. Звук має бути живим, без відтворення нарізаних фрагментів. Передбачено можливість регулювання гучності, вихід на динамік, а також опція відтворення звуку при вмиканні. Принцип роботи базується на зміні вхідного вольтажу або зчитуванні даних з контролера.Открыт4 дня назад
Требуется разработка боевой ИИ-системы продаж на сервере с Ubuntu, работающей на основе GPT-4o. Основная задача — исправить обработку памяти и обеспечить учет всей истории диалогов. Необходима реализация логики аналогично ChatGPT, обновление кода под OpenAI SDK, интеграция с CRM и создание полноценного интерфейса. Опыт работы с OpenAI API, Flask и векторными БД обязателен.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт7 дней назад
Требуется настройка AI для автоматизации процессов в реставрации мебели. Необходимо обеспечить стандартные ответы на запросы клиентов и расчет стоимости повреждений на основе базы данных. Система должна интегрироваться с CRM Kommo и позволять обновление базы самостоятельно. Ожидается информация о стоимости выполнения данной задачи.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт7 дней назад