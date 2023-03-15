Разработать проект в Simintech для дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт1 заявка178 просмотров

Необходимо создать проект на базе дипломной работы в программе Simintech.

Написание дипломных работ
день назад
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Константин
 
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день назад