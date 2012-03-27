Разработать программу на С\С+ (Delphi, Mat Lab)

нужно написать программу которая будет удалять всех друзей и тут же их добавлять
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Здравствуйте,нужно разработать программу для расчета оптимальной стоимости электроэнергии через генетический алгоритм для потребителя и для компании Данные предоставлю подробнее. Четкое выполнение сроков и точное выполнение работы обязательно.
Внимание программистов!
Сразу оценивайте свои силы, если с инженерной темой не знакомы то врятле у вас получиться сделать.
Скайп duos_ws
С ув. Александр
Обязательные требования:
Опыт не менее. 3 лет
Языки программирования
С\С++
Delphi
MatLab
Наличие готовых работ по данным языкам программирования
Знание библиотек, написание ПО для инженерных задач, знание логических алгоритмов, проектирование интерфейса и модели данных
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