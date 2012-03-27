Разработать программу на С\С+ (Delphi, Mat Lab)

Здравствуйте,нужно разработать программу для расчета оптимальной стоимости электроэнергии через генетический алгоритм для потребителя и для компании Данные предоставлю подробнее. Четкое выполнение сроков и точное выполнение работы обязательно.

Внимание программистов!

Сразу оценивайте свои силы, если с инженерной темой не знакомы то врятле у вас получиться сделать.

Скайп duos_ws

С ув. Александр

Обязательные требования:

Опыт не менее. 3 лет

Языки программирования

С\С++

Delphi

MatLab

Наличие готовых работ по данным языкам программирования

Знание библиотек, написание ПО для инженерных задач, знание логических алгоритмов, проектирование интерфейса и модели данных