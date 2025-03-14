Шукаємо фрілансера для інтеграції SSO через SAML 2.0 в AIScreen.io. Завдання: налаштувати інтеграцію з Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace, реалізувати автоматичну авторизацію та розробити UI для адмін-панелі. Вимоги: досвід роботи з SAML 2.0, Python/Node.js, знання SSO-провайдерів.
Разработать простое приложение которое создает защищенное подключение.
Разработать простое приложение которое создает защищенное подключение.
Работа только с протоколом VLESS/Xray.
Проверка подписки по API запросу
Подключение к серверам через общий шлюз и отправка на менее загруженный.(двухэтапное подключение).
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