Разработать простое приложение которое создает защищенное подключение.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки198 просмотров

Разработать простое приложение которое создает защищенное подключение.
Работа только с протоколом VLESS/Xray.
Проверка подписки по API запросу
Подключение к серверам через общий шлюз и отправка на менее загруженный.(двухэтапное подключение).

iOSРазработка APIРазработка программ
2 месяца назад
guest_1742246652025
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