Разработчик Go/С++

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Переписать исходный код на пайтоне на язык Gо и С++. Увеличить скорость транзакций. Базовые знания о Споте+фьючерсах

C++GoPython
2 месяца назад
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