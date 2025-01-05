ТЗ на разработку библиотеки на C#



Нужно разработать функционал, который опишу ниже для следующих ресурсов:

-Facebook

-Instagram

-Viber

-WhatsApp



При разработке необходимо выяснить, какие запросы и куда отправляют сервисы, найти “ручки”, т.к. у этих сервисов нет официальных api для интеграции. Приоритет на HTTP запросы с эмуляцией реального устройства (проблем c ip адресами и юзерагентами не будет, все дадим). Если же невозможно реализовать при помощи HTTP запросов функционал, то после обсуждения нужно использовать легковесную эмуляцию браузера, которая сможет запускаться на windows и ubuntu серверах.



Нужно эмулировать работу с мобильных и пк устройств, чтобы сложнее было пропалить автоматизацию. Зеннопостер и прочее не пойдет, сразу говорю



При разработке необходимо придерживаться принципов чистого кода и комментирования, чтобы в дальнейшем можно было без проблем поддерживать библиотеку. Структура библиотеки уже накинута, пришлю кандидатам на изучение. Эта библиотека будет интегрироваться на backend на ASP.NET



P.S. Просьба откликаться только частным фрилансерам, со студиями\командами\агенствами\перекупами\прочими не рассматриваю сотрудничество



Нужно реализовать следующий функционал



1)Модуль авторизации

-Авторизация

-Подтверждение при помощи кода

-Получение ID авторизованного пользователя

-Получение информации об авторизованном пользователе, а также информацию об ограничениях, бане и т.д.

-Логаут



2)Модуль чатов

-Получить чаты с лимитом выборки (offset, count), а также по поисковому запросу

-Получить чат по id

-Создание чата (приватный и групповой)

-Редактирование информации о групповом чате

-Удалить чат (у себя или у всех (если есть такая возможность))



3)Модуль сообщений

-Получение сообщений чата с лимитом выборки (offset, count)

-Получение сообщения по id

-Удаление сообщения (у себя или у всех (если есть такая возможность))

-Проверка возможности отправки сообщения в чат или пользователю

-Проверка статуса, заблокирован ли пользователь\чат нами

-Отправка текстового сообщения с возможностью прикрепить вложения

-Отправка голосового сообщения

-Отправка стикера

-Возможность переслать сообщения

-Возможность выбрать сообщения, на которые отвечаем

-Проверка возможности редактирования сообщения

-Редактирование сообщения

-Возможность оставить\убрать реакцию на сообщение

-Отправка статуса “печатает”

-Отправка статуса “записывает голосовое сообщение”

-Отправка статуса “прочитано сообщение”



4)Пользователи

-Поиск пользователей по запросу с лимитом выборки (offset, count)

-Получение пользователя по id или номеру\username

-Возможность разблокировать пользователя

-Возможность заблокировать пользователя

-Получения статуса, заблокировали ли мы пользователя

-Получение черного списка пользователей



5)Стикеры

-Получение наборов стикеров с лимитом выборки (offset, count), а также по поисковой строке

-Получение набора стикеров по id

-Получения стикеров по id набора стикеров с лимитом выборки (offset, count), а также по поисковой строке

-Получение стикера по id

-Получение стикеров без id набора стикеров с лимитом выборки (offset, count), а также по поисковой строке (если возможно реализовать)