Разработка бота для игры Starcraft2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка311 просмотров

Бот для игры StarCraft 2 кастомка Zombie Arrival Expedition

1) Запуск исполняемого файла игры SC2

(Вывести переменную пути в графическое окно exe- файла)

Итог: откроется окно баттлнета

2) Клик по кнопке " Играть"

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: запустится окно игры SC2

3) Клик по кнопке "Своя игра"

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: откроется окно кастомок

4) Клик по кнопке " ZAE"

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: откроется страница кастомки

5) Клик по кнопке " Создать лобби"

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: откроется лобби кастомки

6) Клик по кнопке " Начать матч"

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: запустится кастомка

7) Клик по кнопке "Understood" если она есть на экране

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: закроется окно обьявления

8) Установить сложность игры X

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: сложность игры установлена на заданное значение

9) Подойти к магазину снаряжения и закупить X снаряжение

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: закуплено заданное X снаряжения

10) Подойти к магазину расходников и закупить X расходники

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: закуплены заданные X расходники

11) Открыть панель умений и прокачать X навыки

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: прокачены заданные X навыки

12) Подойти к центру тренировки и выбрать X навыки

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: выбраны заданные X навыки

13) Сканировать тип экспедиции и пропуск заданных экспедиций:

А) Экспедиция "Defend 2 artifacts"

B) Экспедиция "Еscort" с модификатором "Night"

C) Любая экспедиция с модификатором "Unequipped" или "Energy Drain"

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: пропущены заданные экспедиции и запущены любые другие экспедиции

14) Запустить определённый подскрипт в зависимости от типа экпедиции и карты

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: закуплены заданные X расходники

Скрипты группы А - Экспедиции типа "Rush/Survive"

A1 - скрипт для карты "Desert"

A2 - скрипт для карты "Iceberg"

A3 - скрипт для карты "Grasslands"

A4 - скрипт для карты "Ruins"

A5 - скрипт для карты "Graveyard"

A6 - скрипт для карты "Arena Small "

A7 - скрипт для карты "Arena Middle"

Скрипты группы B - Экспедиции типа "Defend"

B1 - скрипт для карты "Desert"

B2 - скрипт для карты "Iceberg"

B3 - скрипт для карты "Grasslands"

B4 - скрипт для карты "Ruins"

B5 - скрипт для карты "Graveyard"

B6 - скрипт для карты "Arena Small "

B7 - скрипт для карты "Arena Middle"

Скрипты группы C - Экспедиции типа "Escort"

C1 - скрипт для карты "Desert"

C2 - скрипт для карты "Iceberg"

C3 - скрипт для карты "Grasslands"

C4 - скрипт для карты "Ruins"

C5 - скрипт для карты "Graveyard"

C6 - скрипт для карты "Arena Small "

C7 - скрипт для карты "Arena Middle"

15) Сканировать окончание экспедиции и остановить предыдущий шаг скрипта, ожидание появления на базе, проверка на антиклик

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: проверка на антиклик пройдена, если она была активирована игрой

16) Активировать "Специальную экспедицию - Animal Attack x2 сложности" если прошло с момента исполнения 7) шага >= X минут, если <X вернуться к выполнению 14) шага

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: активирована специальная экспедиция или обычная

17) При окончании игры сканировать состояние, остановить предыдущий шаг скрипта, клик по кнопке "Играть ещё раз", возврат скрипта к шагу 6)

(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)

Итог: игра перезапущена

Комментарии:

А - 1), 2), и т.д. - это шаги скрипта. Когда будешь писать код, пишешь комментарий сначало : шаг 1) Запуск исполняемого файла игры SC2

и далее код под этот шаг, потом шаг 2) Клик по кнопке " Играть" и снова код

Б- Все клики осуществлять без перемещения курсора мыши

В- нужен исходный код и exe-файл с графическим окном. Основной каркас графического окна напишу позже.

Г) ТЗ скриптов шага 14 добавлю позже

Создание ботов
5 месяцев назад
DenDark008
34 года
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад

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