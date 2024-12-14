Требуется разработать интерактивную программу на Windows Forms для игры человек – человек. Программа должна отображать текущий ход, реагировать на действия пользователя, следить за правилами игры и фиксировать основные события, такие как выигрыш и проигрыш. Использование сторонних библиотек не допускается.
Разработка бота для игры Starcraft2
Бот для игры StarCraft 2 кастомка Zombie Arrival Expedition
1) Запуск исполняемого файла игры SC2
(Вывести переменную пути в графическое окно exe- файла)
Итог: откроется окно баттлнета
2) Клик по кнопке " Играть"
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: запустится окно игры SC2
3) Клик по кнопке "Своя игра"
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: откроется окно кастомок
4) Клик по кнопке " ZAE"
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: откроется страница кастомки
5) Клик по кнопке " Создать лобби"
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: откроется лобби кастомки
6) Клик по кнопке " Начать матч"
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: запустится кастомка
7) Клик по кнопке "Understood" если она есть на экране
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: закроется окно обьявления
8) Установить сложность игры X
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: сложность игры установлена на заданное значение
9) Подойти к магазину снаряжения и закупить X снаряжение
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: закуплено заданное X снаряжения
10) Подойти к магазину расходников и закупить X расходники
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: закуплены заданные X расходники
11) Открыть панель умений и прокачать X навыки
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: прокачены заданные X навыки
12) Подойти к центру тренировки и выбрать X навыки
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: выбраны заданные X навыки
13) Сканировать тип экспедиции и пропуск заданных экспедиций:
А) Экспедиция "Defend 2 artifacts"
B) Экспедиция "Еscort" с модификатором "Night"
C) Любая экспедиция с модификатором "Unequipped" или "Energy Drain"
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: пропущены заданные экспедиции и запущены любые другие экспедиции
14) Запустить определённый подскрипт в зависимости от типа экпедиции и карты
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: закуплены заданные X расходники
Скрипты группы А - Экспедиции типа "Rush/Survive"
A1 - скрипт для карты "Desert"
A2 - скрипт для карты "Iceberg"
A3 - скрипт для карты "Grasslands"
A4 - скрипт для карты "Ruins"
A5 - скрипт для карты "Graveyard"
A6 - скрипт для карты "Arena Small "
A7 - скрипт для карты "Arena Middle"
Скрипты группы B - Экспедиции типа "Defend"
B1 - скрипт для карты "Desert"
B2 - скрипт для карты "Iceberg"
B3 - скрипт для карты "Grasslands"
B4 - скрипт для карты "Ruins"
B5 - скрипт для карты "Graveyard"
B6 - скрипт для карты "Arena Small "
B7 - скрипт для карты "Arena Middle"
Скрипты группы C - Экспедиции типа "Escort"
C1 - скрипт для карты "Desert"
C2 - скрипт для карты "Iceberg"
C3 - скрипт для карты "Grasslands"
C4 - скрипт для карты "Ruins"
C5 - скрипт для карты "Graveyard"
C6 - скрипт для карты "Arena Small "
C7 - скрипт для карты "Arena Middle"
15) Сканировать окончание экспедиции и остановить предыдущий шаг скрипта, ожидание появления на базе, проверка на антиклик
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: проверка на антиклик пройдена, если она была активирована игрой
16) Активировать "Специальную экспедицию - Animal Attack x2 сложности" если прошло с момента исполнения 7) шага >= X минут, если <X вернуться к выполнению 14) шага
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: активирована специальная экспедиция или обычная
17) При окончании игры сканировать состояние, остановить предыдущий шаг скрипта, клик по кнопке "Играть ещё раз", возврат скрипта к шагу 6)
(Вывести переменные в графическое окно exe-файла)
Итог: игра перезапущена
Комментарии:
А - 1), 2), и т.д. - это шаги скрипта. Когда будешь писать код, пишешь комментарий сначало : шаг 1) Запуск исполняемого файла игры SC2
и далее код под этот шаг, потом шаг 2) Клик по кнопке " Играть" и снова код
Б- Все клики осуществлять без перемещения курсора мыши
В- нужен исходный код и exe-файл с графическим окном. Основной каркас графического окна напишу позже.
Г) ТЗ скриптов шага 14 добавлю позже
Заявки фрилансеров
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