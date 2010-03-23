Разработка бота для хотмейл.

Интересует разработка софта под хотмейл...

Софт по социализации аккуантов в хотмейл ...

Кратко нужно чтобы бот заходил на аккаунт и имитировал действия реального пользователя. Ведения диалогов, отсылка сообщений,обработка пришедших писем, добавлений пользователей в контакт лист и группы.

Важно в многопоточном режиме ( не менее 300 потоков со среднего сервера INTEL E5200 C2D 2.5 GHz 2GB DDR2 Ram лучше больше ), через соксы, с привязкой сторонней OCR.

Возможно реализация и в варианте ввиде именно бота с возможностью обмена данными с сервером.

Идеально будет если уже люди имели опыт разработки такого софта ( лучше именно под хотмейл ), так как будет требоваться поддержка, в связи с частыми изменениями.