Требуется разработчик Swift для доработки десктоп приложения для macOS. Необходимо выполнить перестановку пунктов меню, обновить иконки и добавить функцию проверки обновлений. Предоставлено подробное ТЗ. Возможность дальнейшего сотрудничества по обновлению и сопровождению приложения.
Разработка бота для записи
Нужно создать бота для автоматической записи данных на сайте
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