Разработка бота в slack

Чат-бот для преподавателей - Доработка уже имеющегося бота и внутренней админки- Разработка системы записи на мероприятие через бот- Прикрутить аналитику клика по кнопкам и переходам по ссылкамВ перспективе: разработка ИИЦена указано за час работы, но все обсуждается.