Разработка бота в slack

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки165 просмотров

Чат-бот для преподавателей - Доработка уже имеющегося бота и внутренней админки- Разработка системы записи на мероприятие через бот- Прикрутить аналитику клика по кнопкам и переходам по ссылкамВ перспективе: разработка ИИЦена указано за час работы, но все обсуждается. 

6 лет назад
sedovamargarita
Маргарита 
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров