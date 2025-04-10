Разработка формул в Google таблицах

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Закрытнет заявок15 просмотров

Добрый день! Необходимо внедрить формулу по поиску и подстановке значений в гугл таблице.

Создание таблиц
6 дней назад
castaliakrd
Игорь 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров