Шукається JS розробник для роботи над існуючим Chrome extension, що автоматизує дії користувача. Необхідно розширити функціонал та вдосконалити інтеграцію з веб-сервером. Проект вимагає досвіду в системному програмуванні та знань JavaScript.
Разработка формул в Google таблицах
Добрый день! Необходимо внедрить формулу по поиску и подстановке значений в гугл таблице.
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