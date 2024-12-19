Мы ищем профессионала с знаниями программирования с использованием C# и опытом в автоматизации тестирования для создания фреймворка с нуля.

Основные требования:

• Экспертиза в работе с C#, включая разработку тестовых фреймворков с нуля.

• Практический опыт автоматизации API с использованием Postman (JS).

• Владение библиотеками RestSharp и HTTP Client.

• Умение проектировать и реализовывать масштабируемые решения для автоматизации.

• Желательный опыт работы в автоматизации тестирования ( 5 + лет)

• Навыки доступного объяснения сложных технических концепций.