Ищем тестировщиков для проверки нового Android-приложения перед публикацией в Google Play. Требуется активный Google-аккаунт, устройство на Android и стабильный интернет. Участие минимально по времени: достаточно установить приложение и оставить его на 14 дней. Оплата 250 рублей за участие.
Разработка фреймворка для тестирования (API Automation, C#, Postman).
Мы ищем профессионала с знаниями программирования с использованием C# и опытом в автоматизации тестирования для создания фреймворка с нуля.
Основные требования:
• Экспертиза в работе с C#, включая разработку тестовых фреймворков с нуля.
• Практический опыт автоматизации API с использованием Postman (JS).
• Владение библиотеками RestSharp и HTTP Client.
• Умение проектировать и реализовывать масштабируемые решения для автоматизации.
• Желательный опыт работы в автоматизации тестирования ( 5 + лет)
• Навыки доступного объяснения сложных технических концепций.
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