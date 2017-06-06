Разработка объектной программы "Управление проектами IT-предприятия"

Разработать объектную программу для хранения и обработки данных о проектах, выполняемых крупным IT-предприятием. Предприятие рассматривается как набор отделов, каждый отдел имеет уникальное название. В свою очередь, с каждым отделом связывается список проектов, которые ведет этот отдел. Каждый проект имеет уникальное название и параметр «Объем финансирования».

Разработка включает в себя определение необходимых объектов и описание их в виде классов, программную реализацию методов добавления и удаления отделов и проектов с подсчетом общего объема финансирования, всестороннее тестирование методов с помощью консольного (при разработке) и оконного (в окончательном варианте) приложения.

Для объединения отделов в рамках предприятия используется структура данных в виде адресного замкнутого (кольцевого) упорядоченного однонаправленного списка с заголовком. Для объединения проектов в отделах используется очередь на основе обычного массива со сдвигом элементов.

Общая информация для всех тем

Разработка выполняется с учетом следующих требований: