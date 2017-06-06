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Разработка объектной программы "Управление проектами IT-предприятия"
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Разработать объектную программу для хранения и обработки данных о проектах, выполняемых крупным IT-предприятием. Предприятие рассматривается как набор отделов, каждый отдел имеет уникальное название. В свою очередь, с каждым отделом связывается список проектов, которые ведет этот отдел. Каждый проект имеет уникальное название и параметр «Объем финансирования».
Разработка включает в себя определение необходимых объектов и описание их в виде классов, программную реализацию методов добавления и удаления отделов и проектов с подсчетом общего объема финансирования, всестороннее тестирование методов с помощью консольного (при разработке) и оконного (в окончательном варианте) приложения.
Для объединения отделов в рамках предприятия используется структура данных в виде адресного замкнутого (кольцевого) упорядоченного однонаправленного списка с заголовком. Для объединения проектов в отделах используется очередь на основе обычного массива со сдвигом элементов.
Общая информация для всех тем
Разработка выполняется с учетом следующих требований:
- имена классов, свойств и методов должны носить содержательный смысл и соответствовать информационной задаче
- обязательное соблюдение принципа инкапсуляции – использование в классах только закрытых свойств и реализация необходимого набора методов доступа
- наличие двух методов для сохранения всей объектной структуры во внешнем файле с обратной загрузкой, при этом стандартные механизмы сериализации разрешается использовать только как дополнение к самостоятельно реализованным методам
- тестовое оконное приложение должно обладать удобным пользовательским интерфейсом с контролем вводимых данных и отображением текущего состояния объектной структуры с помощью списковых или табличных компонентов
- стандартные контейнеры/коллекции (включая обобщенные классы) разрешается использовать только как дополнение к самостоятельно разработанным классам
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