Требуется сделать программу считывания конструкторских спецификаций из CAD-системы Компас-График v12. Считывание должно производиться через API Компас-Графика, полученную информацию надо выдавать в текстовый файл. Выдаваемая информация: - все данные из штампа чертежа - ...
Разработка панели управления доменами.
Нужно написать мини панель для регистрации ру доменов на сервисах вебнейм и наунет по АПИ с минимальными функциями.
Бюджет 150$, срок выполнения – неделя.
С предложениями обращаться на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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