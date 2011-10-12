Разработка ПО

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Закрыт3 заявки290 просмотров

Требуется удаленный программист для разработки программного обеспечения.

Написать программу,основной задачей которой является:

запаковка установочных фалов(exe,msi) программ в свой ехе и при этом добавит к инсталу свой функционал:

- смену домашней страницу во всех браузерах

- добавит ярлык на рабочий стол

- и после этих действий запустит родной инстал

Желателен опыт подобных разработок. Платформы x86, x64.

14 лет назад
winnert
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
14 лет назад

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