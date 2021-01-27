Разработка приложений на VUE 3

Требуется собрать чат бота для автоворонки в сервисе salebot точку ру Краткое ТЗ: Автоворонка будет работать в ватсап. Ниша: ремонт квартир. После приземления на посадочную страницу и при клике на кнопку ватсап, пользователю нужно отправлять серию из 10 сообщений ...
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Мы создаём приложение на VUE по прототипу. Есть команда опытных бэк-енд разработчиков (Laravel) и нужно усилить существующую команду фронтенда.
Сейчас мы работаем над созданием UI-кита и твоя задача заключается в сборке отдельных микросервисов.
Детальнее покажем и расскажем, если заинтересовали. Цену обсудим после оценки объёма работы.
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