Разработка приложений на VUE 3

Мы создаём приложение на VUE по прототипу. Есть команда опытных бэк-енд разработчиков (Laravel) и нужно усилить существующую команду фронтенда.

Сейчас мы работаем над созданием UI-кита и твоя задача заключается в сборке отдельных микросервисов.

Детальнее покажем и расскажем, если заинтересовали. Цену обсудим после оценки объёма работы.