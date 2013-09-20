Разработка приложения дополненной реальности

Пока нет ясности, что именно нужно сделать. Но необходимо иметь понимание того, что сделать можно. Есть несколько сценариев, о которых можно вкратце рассказать так:

1. видео с альфа-каналом на маркере (визитная карточка);

2. трехмерка на маркере;

3. трехмерка с физикой, управляемая положением маркера;

4. трехмерка, изменяющаяся (или анимированная).

Если у вас есть навыки в таком деле, то можно обсуждать детали...