Разработка приложения дополненной реальности

Необходимо написать мессенджер для ВКонтакте. Существует несколько особенностей - именно поэтому не подойдет любой мессенджер с jabber'ом. Ключевая особенность - необходимо реализовать возможность отправлять прикрепления. Подробности - при личной переписке. ЯП - любой. Сроки - неделя. ...
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Пока нет ясности, что именно нужно сделать. Но необходимо иметь понимание того, что сделать можно. Есть несколько сценариев, о которых можно вкратце рассказать так:
1. видео с альфа-каналом на маркере (визитная карточка);
2. трехмерка на маркере;
3. трехмерка с физикой, управляемая положением маркера;
4. трехмерка, изменяющаяся (или анимированная).
Если у вас есть навыки в таком деле, то можно обсуждать детали...
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