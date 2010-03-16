Разработка проекта в среде OPNET Modeler

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Закрытнет заявок148 просмотров

Необходимо реализовать в среде OPNET Modeler (версия 14) балансировку нагрузки для веб-серверов с учётом заданного алгоритма балансировки (реализован математически) и прочих параметров.

Главное требование - достаточный опыт работы с OPNET Modeler и знание предметной области.

15 лет назад
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Иванов 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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