Доброго времени суток, веблансеры. Нужен простенький сип-клиент с возможностью 1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться); 2) распознавания сигналов сети (занято, не ...
Разработка проекта в среде OPNET Modeler
Необходимо реализовать в среде OPNET Modeler (версия 14) балансировку нагрузки для веб-серверов с учётом заданного алгоритма балансировки (реализован математически) и прочих параметров.
Главное требование - достаточный опыт работы с OPNET Modeler и знание предметной области.
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