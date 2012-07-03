Разработка программы для сбора данных

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен13 заявок285 просмотров

Необходимо разработать программу для сбора данных об активности пользователя:

- Запись информации о запущенных программах (по активному окну) в каждый момент времени.

- Запись информации об открытых сайтах (URL) в браузерах Firefox, IE, Opera, Chrome.

- Запись информации о нажатиях клавиш и кликах мышью (общее количество действий в минуту).

Желательна реализация программы на Delphi 2010.

Подробное ТЗ предоставляется по запросу. Пожалуйста, указывайте ваш опыт разработки подобных задач.

Delphi
13 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад
$300
10 дней
Отличная работа - учтены все пожелания. Рекомендую!
Хороший, грамотный заказчик. Всегда на связи. Подробное и понятное ТЗ. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад

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