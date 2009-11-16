Разработка программы планировки (аля Ikea)

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок303 просмотра
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Нужно разработать программу подобную этой: http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html

Планировка ванной комнаты. Мы производим мебель для ванных, ванны и поддоны.

сайт www.astraform.ru

14 лет назад
sam187
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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