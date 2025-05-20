Ищется фронтенд-разработчик для завершения работы над расширением Chrome. Необходимы навыки в JavaScript, HTML, CSS, Manifest V3 и Tailwind CSS v4. В отклике желательно указать примеры работ с Chrome-расширениями.
Разработка Python ПО для автоматизации работы в таблицах Excel
Требуется ПО для обеспечения сбора данных из множества таблиц Excel, их обработка и автоматизация экономических и других расчетов, с учетом дополнительных условий и выборок в соответствии с этими условиями
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