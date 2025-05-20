Разработка Python ПО для автоматизации работы в таблицах Excel

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Требуется ПО для обеспечения сбора данных из множества таблиц Excel, их обработка и автоматизация экономических и других расчетов, с учетом дополнительных условий и выборок в соответствии с этими условиями

PythonАвтоматизация процессов
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