Разработка SaaS сервиса

Необходим главный разработчик.

Есть интересные идеи создания SaaS-компании для малого и среднего бизнеса. Штук пять идей для сервисов уже на стадии концепции, одна – детально проработана маркетинговая часть. Целевой рынок – Москва, далее – по России.

Моя роль – инвестор и ген.директор. Нужен главный разработчик (или команда) – желательно, в Москве, желательно на Python'e или RoR.

Еще, возможно, потребуется партнер на sales.

Я готов на начальном этапе платить з/п. Потом, если все будет удаваться, готов предложить долю с бизнесе. Если не сработаемся, то готов просто оплатить работу с передачей мне системы с документированным кодом.