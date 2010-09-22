Разработка SaaS сервиса

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Необходим главный разработчик.

Есть интересные идеи создания SaaS-компании для малого и среднего бизнеса. Штук пять идей для сервисов уже на стадии концепции, одна – детально проработана маркетинговая часть. Целевой рынок – Москва, далее – по России.

Моя роль – инвестор и ген.директор. Нужен главный разработчик (или команда) – желательно, в Москве, желательно на Python'e или RoR.

Еще, возможно, потребуется партнер на sales.

Я готов на начальном этапе платить з/п. Потом, если все будет удаваться, готов предложить долю с бизнесе. Если не сработаемся, то готов просто оплатить работу с передачей мне системы с документированным кодом.

13 лет назад
onlinebridge
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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