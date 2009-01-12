Разработка системы лицензирования ПО

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  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки159 просмотров

требуется создать систему лицензирования ПО для тиражных продуктов

необходимы следующие возможности:

0) Лицензирование различных продуктов

1) однопользовательские и сетевые лицензии

2) работа до определенной даты (с защитой от изменения времени на компьютере)

3) работа в течении определенного срока после первого запуска

4) модульное лицензирование - раздельный учет лицензий на модули одного продукта

5) возможность передачи права создания ограниченного числа лицензий.

14 лет назад
lapq
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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