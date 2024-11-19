Разработка скрипта Easy Logic на терминале Galileosky

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Необходимо создать скрипт для подключения датчиков давления шин через порт RS-232. Язык программирования подобный С++.

C++Написание скриптов
4 месяца назад
guest_1734584589796
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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