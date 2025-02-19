Требуется разработчик для переписывания исходного кода с Python на Go и C++. Основная задача - увеличить скорость транзакций. Необходимы базовые знания о споте и фьючерсах для успешного выполнения задачи.
Разработка устройство для отображения графиков трансцендентных функций
Проектирование устройства для отображения графиков трансцендентных функций
Задание:
1. Разработать набор модулей, описывающих несколько генераторов
трансцендентных функций. Варианты функций: sin, cos, квадратный корень.
Варианты генерации: CORDIC, табличный, на основе любого из рядов.
2. Разработать набор модулей, описывающих драйвер для вывода изображения
на монитор по протоколу VGA.
3. Разработать модуль верхнего уровня, реализующий управление для
совместной работы всех модулей.
4. Провести верификацию.
Задачу выполнять на языке verilog в вивадо 2022.1 или 2022.2. Буду ожидать проект и бит файл для проверки работы на плате ARTIX-7 xc7a100tcsg324-1.
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