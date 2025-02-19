Разработка устройство для отображения графиков трансцендентных функций

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка13 просмотров

Проектирование устройства для отображения графиков трансцендентных функций
Задание:

1. Разработать набор модулей, описывающих несколько генераторов

трансцендентных функций. Варианты функций: sin, cos, квадратный корень.

Варианты генерации: CORDIC, табличный, на основе любого из рядов.

2. Разработать набор модулей, описывающих драйвер для вывода изображения

на монитор по протоколу VGA.

3. Разработать модуль верхнего уровня, реализующий управление для

совместной работы всех модулей.

4. Провести верификацию.

Задачу выполнять на языке verilog в вивадо 2022.1 или 2022.2. Буду ожидать проект и бит файл для проверки работы на плате ARTIX-7 xc7a100tcsg324-1.

Разработка программ
2 месяца назад
guest_1740581910214
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад

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