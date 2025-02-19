Требуется разработать простого бота для браузера Dolphin, который будет мониторить события на странице и выполнять определенные действия. Бот должен реагировать на события с настраиваемым интервалом (3-15 секунд) и иметь возможность работать в нескольких открытых окнах браузера независимо. Предусмотрена настройка количества событий, которые бот должен обработать перед остановкой.