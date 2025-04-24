Разработка высокоскоростного парсера новостей

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Суть проекта: Разработка высокоскоростного парсера новостей на C++

Задачи:

  • Реализация GET-запросов с обходом кэша/гео-ограничений.

  • Низколатентная обработка JSON (парсинг, фильтрация).

  • Передача данных через WebSocket (преимущественно бинарный протокол).

  • Обеспечение минимальной задержки (low-latency) и устойчивости к блокировкам (ротация User-Agent, IP, заголовков, таймингов).

  • Асинхронность I/O и многопоточность для параллельных запросов.

  • Использование kernel-bypass proxy (DPDK, XDP, netmap, VPP, eBPF)

Стек и ограничения:

  • Чистый C++ (11+).

  • Минимум внешних библиотек; сеть (HTTP/WebSocket) - желательно на чистых сокетах (POSIX/Winsock).

Требования:

  • Отличный C++ (STL, RAII, многопоточность).

  • Опыт низкоуровневой сетевой разработки (сокеты, TCP/IP, HTTP, WebSocket, raw sockets).

  • Опыт создания low-latency систем.

  • Эффективный парсинг JSON (в идеале без тяжелых библиотек).

  • Опыт асинхронного/многопоточного программирования (Boost.Asio/libevent - плюс).

  • Понимание методов обхода кэширования/CDN/гео-ограничений/anti-DDoS.

  • Навыки профилирования и оптимизации C++ кода.

  • Опыт работы с kernel-bypass proxy и сетевых настроек Linux под них.

  • Плюсом будет: опыт в финтех/трейдинге/HFT, кроссплатформенная разработка, Python/Lua для прототипирования.

Условия:

  • Удаленный формат с гибким графиком.

  • Конкурентная проектная оплата.

  • Возможность долгосрочного сотрудничества и партнерства.

Как откликнуться:

  • Присылайте резюме с кратким описанием релевантного опыта (C++ low-latency, сети, сокеты, парсинг JSON, обход кэша) и вашим видением подходов к решению задач проекта.

C++Создание парсеров
14 дней назад
Радик
 
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Давид
 
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