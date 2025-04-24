Необходимо создать простой пример работы фоново-го сервиса на Delphi 12.3 для Android 15. Реализовать управление сервисом с главного окна: кнопка 'старт сервис' для запуска, функции Bind и Unbind Service для подключения и отключения, а также Stop Service для остановки. Сервис должен продолжать работать при закрытии приложения и запускаться по нажатию на сообщение 'tap to open app'.
Разработка высокоскоростного парсера новостей
Суть проекта: Разработка высокоскоростного парсера новостей на C++
Задачи:
Реализация GET-запросов с обходом кэша/гео-ограничений.
Низколатентная обработка JSON (парсинг, фильтрация).
Передача данных через WebSocket (преимущественно бинарный протокол).
Обеспечение минимальной задержки (low-latency) и устойчивости к блокировкам (ротация User-Agent, IP, заголовков, таймингов).
Асинхронность I/O и многопоточность для параллельных запросов.
Использование kernel-bypass proxy (DPDK, XDP, netmap, VPP, eBPF)
Стек и ограничения:
Чистый C++ (11+).
Минимум внешних библиотек; сеть (HTTP/WebSocket) - желательно на чистых сокетах (POSIX/Winsock).
Требования:
Отличный C++ (STL, RAII, многопоточность).
Опыт низкоуровневой сетевой разработки (сокеты, TCP/IP, HTTP, WebSocket, raw sockets).
Опыт создания low-latency систем.
Эффективный парсинг JSON (в идеале без тяжелых библиотек).
Опыт асинхронного/многопоточного программирования (Boost.Asio/libevent - плюс).
Понимание методов обхода кэширования/CDN/гео-ограничений/anti-DDoS.
Навыки профилирования и оптимизации C++ кода.
Опыт работы с kernel-bypass proxy и сетевых настроек Linux под них.
Плюсом будет: опыт в финтех/трейдинге/HFT, кроссплатформенная разработка, Python/Lua для прототипирования.
Условия:
Удаленный формат с гибким графиком.
Конкурентная проектная оплата.
Возможность долгосрочного сотрудничества и партнерства.
Как откликнуться:
Присылайте резюме с кратким описанием релевантного опыта (C++ low-latency, сети, сокеты, парсинг JSON, обход кэша) и вашим видением подходов к решению задач проекта.
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