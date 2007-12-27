Разработка WinForms приложения

Слаженная команда, работающая быстро, чётко и действительно качественно. На этом проекте были экстремальные условия крайне сжатых сроков и достаточно сложной разработки, требующей исследований и быстрого принятия решений. Сделали все наилучшим возможным образом! Тем самым, помогли вытащить серьёзный проект и уложится в нереалистичные сроки, которые никак нельзя было нарушать. В общем, подход этой команды к работе очень понравился. Обязательно будем сотрудничать дальше.