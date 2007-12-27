Разработка WinForms приложения

$2000
Прикладное ПОЗавершен23 заявки612 просмотров
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В связи с увеличившимся количетством IT проектов наша компания формирует отдел разработок. В данный момент требуются специалисты в штат‚ для разработки WinForms приложения‚ но так как площади офиса на данный момент заполнены целиком - то возможен вариант с удаленной работой (+ периодические совещания в офисе).

Требования:

* Опыт разработки .Net Framework 2.0 (WinForms‚ C#)

* MS SQL 2005

* XML‚ HTML‚ JS (генерация HTML)

* Умение работать в комманде‚ организованность

Обязанности:

* Разработка WinForms приложения (крупный гос. тендер)

16 лет назад
Antares19
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
DigitApps
Андрей 
39 летКипр
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$3600
Слаженная команда, работающая быстро, чётко и действительно качественно. На этом проекте были экстремальные условия крайне сжатых сроков и достаточно сложной разработки, требующей исследований и быстрого принятия решений. Сделали все наилучшим возможным образом! Тем самым, помогли вытащить серьёзный проект и уложится в нереалистичные сроки, которые никак нельзя было нарушать. В общем, подход этой команды к работе очень понравился. Обязательно будем сотрудничать дальше.
Приятно было работать, работаем по проектам и дальше, все замечательно, впечатлен!!!
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