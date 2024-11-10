Мы ищем специалиста, который сможет создать интерактивную карту уровня видеоигр:

Функционал: Возможность плавного масштабирования, пролистывания, фильтрации (например, отображение только клубов или событий: прошедших/предстоящих), кликабельные иконки.

Эстетика: Карта должна быть максимально приятной в использовании, с плавной анимацией и интерактивностью, а не выглядеть как стандартный модуль Google Maps.

Пример: Ближе всего к тому, что нужно, — карта на сайте "Ведьмак" https://witchernetflix.com/ru/map/captured-by-nilfgaard.

Технологии: Предполагаем, что для реализации потребуется знание Canvas или аналогичных технологий.

Важно: Просим вас оценить свою работу и указать стоимость в отклике.

Если вы уверены, что справитесь с этой задачей — ждем ваш отклик.