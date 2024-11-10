Реализация интерактивной карты для веб-сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки184 просмотра

Мы ищем специалиста, который сможет создать интерактивную карту уровня видеоигр:
Функционал: Возможность плавного масштабирования, пролистывания, фильтрации (например, отображение только клубов или событий: прошедших/предстоящих), кликабельные иконки.
Эстетика: Карта должна быть максимально приятной в использовании, с плавной анимацией и интерактивностью, а не выглядеть как стандартный модуль Google Maps.
Пример: Ближе всего к тому, что нужно, — карта на сайте "Ведьмак" https://witchernetflix.com/ru/map/captured-by-nilfgaard.
Технологии: Предполагаем, что для реализации потребуется знание Canvas или аналогичных технологий.
Важно: Просим вас оценить свою работу и указать стоимость в отклике.
Если вы уверены, что справитесь с этой задачей — ждем ваш отклик.

5 месяцев назад
guest_1731403938584
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