Реализация метода стенографии (алг. Бендера)

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Добрый день.

Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом:

1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ).

2) Просмотр восстановленного текста

Подробное ТЗ во вложении.

ПО должно быть разработано на C++ под ХР и выше.

Сроки и оплата обговариваются непосредственно с исполнителем.

13 лет назад
Nark0sha
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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