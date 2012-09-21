Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней. Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков, как через сокс с аутентификацией так и ...
Реализация метода стенографии (алг. Бендера)
Добрый день.
Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом:
1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ).
2) Просмотр восстановленного текста
Подробное ТЗ во вложении.
ПО должно быть разработано на C++ под ХР и выше.
Сроки и оплата обговариваются непосредственно с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать. Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку). ...Закрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен начинающий, но амбициозный программист для написание простой программы под win 2003. Жду Ваших заявок.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно написать аналогичный парсер как http://www.weblancer.net/projects/432938.html только парсить ссылки с Яндекса. Детальное ТЗ скину в скайп.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $3000
Один фрилансер исчез бросив проект на середине. Есть ТЗ, исходники на VB.NET 2008 (в них реализована работа с изображением и БД в соответствие с нашим требованиями по скорости работы) Бюджет от 100т.р. ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Блок для торгового бота для работы через Quik или по протоколу Plaza II, см. ТЗ (все параметры, кроме размера позиции пока задаются юзером), вопросы со скайпом - на почту. P.S. в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать программу на Turbo Pascal 7.0 , которая выполняет сортировку массива чисел. Массив должен быть организован как двунаправленный динамический список. Необходимо выполнить сортировку 5 различными методами и сравнить их эффективность по времени. Порядок работы ...Закрыт13 лет назад
Необходимо написать десктопный парсер моб. номеров телефонов. Желательно человек с опытом.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим софт для выгрузки прайс из Ценника Пример программы http://www.autotechnics.ua/files/download/Setup%20Catalog%20Lite.exeПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Задачи: - получать в соответствие партномерам товара минимальную цену из подсвеченных желтым предложений - исходный вид данных - столбцы партномеров (артикулов) в excel, результат работы скрипта так же нужно получить в excel ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад