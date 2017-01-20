Реализовать 4 программы на языке С для линукса.

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Здравствуйте, необходимо реализовать 4 программы на языке С, которые будут запускаться из терминала в линуксе. Более подробное описание в прикрепленных файлах. Текст задания на русском и английском языках.

8 лет назад
guest_14849282257088
8 лет в сервисе
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4 года назад

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