Реализовать алгоритм оптимизации транспорта cvrptw+

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки32 просмотра

Необходимо реализовать полностью локально развертываемый алгоритм (без обращения к облачным сервисам типа Яндекс.Маршрутизация) оптимизации движения транспорта вида cvrptw+ с кастомными ограничениями, на любом языке и с помощью любой библиотеки (например, Google ORTools). Желательно иметь опыт решения подобных задач.
Алгоритм оформить в виде REST API-сервиса.
Также нужны автотесты, подтверждающие корректность работы алгоритма на различных вариантах входных данных.
Подробное ТЗ вышлю в личку.

REST APIРазработка APIРазработка алгоритмов
3 месяца назад
guest_1738139289749
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Заявки фрилансеров

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