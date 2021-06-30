Требуется разработать программу для микроконтроллера PIC18F25, которая будет отправлять сообщения по CAN шине при подаче питания с заданным периодом. В программе необходимо реализовать настройку скорости шины, количество сообщений и период отправки. Доступные скорости: 83,333, 100,000, 125,000, 250,000, 500,000. Сообщения должны отправляться по порядку, как указано в таблице.
Реализовать криптографический алгоритм (LOKI97)
Реализовать криптографический алгоритм (LOKI97) при помощи языка Python, не используя библиотечные функции, связанные непосредственно с шифрованием. Разработанная программа должна осуществлять шифрование и дешифрование текста в соответствии с вариантом. В приложении должна быть реализована возможность ввода текста (вручную или загрузка из файла – на усмотрение разработчика), ключа (если этого требует алгоритм) и зашифрованного текста.
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