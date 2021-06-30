Реализовать криптографический алгоритм (LOKI97) при помощи языка Python, не используя библиотечные функции, связанные непосредственно с шифрованием. Разработанная программа должна осуществлять шифрование и дешифрование текста в соответствии с вариантом. В приложении должна быть реализована возможность ввода текста (вручную или загрузка из файла – на усмотрение разработчика), ключа (если этого требует алгоритм) и зашифрованного текста.