Реализовать криптографический алгоритм (LOKI97)

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  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки629 просмотров

Реализовать криптографический алгоритм (LOKI97) при помощи языка Python, не используя библиотечные функции, связанные непосредственно с шифрованием. Разработанная программа должна осуществлять шифрование и дешифрование текста в соответствии с вариантом. В приложении должна быть реализована возможность ввода текста (вручную или загрузка из файла – на усмотрение разработчика), ключа (если этого требует алгоритм) и зашифрованного текста.

Python
4 года назад
guest_16251555211541
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Был
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Владимир
 
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Владислав
 
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