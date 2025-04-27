Необходима помощь в установке купленного скрипта казино. Требуется выполнить настройку и запуск программного обеспечения. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с подобными скриптами и понимание процесса установки.
Реализовать структуру двумерного KD-дерева
Подробное описание заказа в файле, дублирую также сюда:
1) Реализовать структуру двумерного KD-дерева(можно почитать)
2) Реализовать интерполяцию данных методом idw на плоскости( можно почитать или тут)
3) Совместить метод idw с KD-деревом для интерполяции по k ближайшим соседям, где k - параметр функции интерполяции.
4) Написать консольное приложение, которое при запуске считывает путь до конфигурационного файла «config.json», в котором указан путь до файлов: basisPoints (содержащего опорные точки (x, y, значение) и targetPoints(точки с координатами, значение поля в которых нужно интерполировать(x, y)); и путь куда нужно расположить выходной файл с проведенной интерполяцией точек resultedPoints.
Для чтения json-файлов использовать библиотеку.
Заявки фрилансеров
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