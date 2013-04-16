Регулировка звука утилиты

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Закрыт8 заявок163 просмотра

Написать не сложную утилиту по регулировки звука и отключения. Например alt+a звук прибавляется, alt+ z убавляется и alt+ x выключить звук.

12 лет назад
patroll
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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