Регулировка звука утилиты

Нужна не очень сложная программка для расчёта ёмкости конденсатора. То есть чтобы можно было изменять расстояние между обкладками, диэлектрическую проницаемость. Также чтобы можно было выбирать какой конденсатор: с круглыми обкладками или прямоугольными (с различными диаметром ...