Здравствуйте!

При отправке запроса на добавление в друзья через Discord API мне выдается капча (hCaptcha). Я пытался решать ее через сервис 2Captcha, но запрос не срабатывает.

Вот что мне возвращает Discord:

Response: 400 {"captcha_key":["captcha-required"],"captcha_sitekey":"b2b02ab5-7dae-4d6f-830e-7b55634c888b","captcha_service":"hcaptcha","captcha_rqdata":"...","captcha_rqtoken":"..."}

Необходимая помощь: