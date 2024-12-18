Решение hCaptcha при отправке запросов в друзья через Discord API

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Закрыт4 заявки384 просмотра

Здравствуйте!

При отправке запроса на добавление в друзья через Discord API мне выдается капча (hCaptcha). Я пытался решать ее через сервис 2Captcha, но запрос не срабатывает.

Вот что мне возвращает Discord:

Response: 400 {"captcha_key":["captcha-required"],"captcha_sitekey":"b2b02ab5-7dae-4d6f-830e-7b55634c888b","captcha_service":"hcaptcha","captcha_rqdata":"...","captcha_rqtoken":"..."}

Необходимая помощь:

  1. Помочь решить hCaptcha.

  2. Объяснить, почему решение через 2Captcha не работает или предложить другие варианты.

4 месяца назад
walpuper
Никита 
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17 минут назад

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