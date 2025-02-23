Требуется разработка лаунчера для армянского САМП проекта с функцией автозагрузки и снятием лимита на машины и скины. Возможен вариант использования другого лаунчера в качестве основы, при этом важно, чтобы конечный продукт не имел ничего общего с оригиналом. Обсуждение цены обязательно.
Робота з BigQuery та Google Analytics 4
Виконати невеликий проєкт, що складається з 4 завдань. Не комерційний. Завдання такого типу:
1) Написати запит та отримати таблицю, що міститиме такі поля.
2)Створити запит для отримання таблиці з інформацією про конверсії від початку сесії до покупки
3)Потрібно буде отримати page path з page_location в події початку сесії
4)Перевірка кореляції між залученістю користувачів та здійсненням покупок
Більш детельне тз кину. 2 дні
Заявки фрилансеров
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