Необходимо разработать программу архиватора для разбора и сборки архивов в формате bin, которая будет работать под Windows 7/10 (32/64 бита) и иметь графический интерфейс. Архивы имеют размеры от 800 МБ до 2 ГБ и представляют собой прошивки для бытовой техники. Процесс включает разборку архива на папки, редактирование файлов и последующую сборку. Исходники архивов будут предоставлены исполнителю. Рассматривается постоянное сотрудничество.