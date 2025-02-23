Робота з BigQuery та Google Analytics 4

$12
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Открыт1 заявка10 просмотров

Виконати невеликий проєкт, що складається з 4 завдань. Не комерційний. Завдання такого типу:
1) Написати запит та отримати таблицю, що міститиме такі поля.
2)Створити запит для отримання таблиці з інформацією про конверсії від початку сесії до покупки
3)Потрібно буде отримати page path з page_location в події початку сесії
4)Перевірка кореляції між залученістю користувачів та здійсненням покупок
Більш детельне тз кину. 2 дні

PostgreSQLАнализ трафикаНастройка аналитикиНастройка баз данных
18 часов назад
Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад

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Марк
 
24 года
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
4 часа назад